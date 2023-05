Zum Inhalt dieser Ausgabe | Gleichheit und Arbeitseifer Vor 850 Jahren wurde der Mönch Shinran geboren. Der auf ihn zurückgehende Shin-Buddhismus übt in Japan noch immer großen Einfluss aus Igor Kusar Er ist einer der bekanntesten und beliebtesten Denker Japans: der buddhistische Mönch Shinran, Gründer der Jodo-Shinshu-Schule (Wahre Schule des Reinen Landes, auch Shin-Buddhismus genannt). Geboren wurde er vor 850 Jahren, am 21. Mai 1173. Sein Einfluss auf die Kultur- und Geistesgeschichte der japanischen Neuzeit war und ist immens. Vielen galt und gilt er als radikaler Erneuerer, der mit alten Traditionen brach und eine buddhistische Richtung ins Leben rief, die auf der Gleichheit der Menschen basierte. Japanischer Luther? Daisetsu Teitaro Suzuki, der den Zen auf der Welt bekannt machte, schrieb über den Shin-Buddhismus: »Wir Japaner haben in der Geistes- und Kulturgeschichte der Welt nicht viele originelle Ideen offeriert, aber im Shin-Buddhismus finden wir einen bedeutenden Beitrag an die Weltgemeinschaft.« Viele japanische Intellektuelle des ausgehenden 19. und des 20. Jahrhunderts beschäftigten sich mit Shinran. Für den Historiker Saburo Ienaga etw...

