Einigung oder Erzwingungsstreik

Seit Januar verhandeln die Ärztegewerkschaft Marburger Bund und die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) nun schon. Es geht um Tariferhöhungen für die rund 55.000 Ärzte an kommunalen Kliniken. Am Montag trafen sich die Beteiligten beider Seiten bereits zur fünften Verhandlungsrunde in Berlin.

Man sei inzwischen auf der »Zielgeraden« angelangt, meinte der Vorsitzende des VKA-Gruppenausschusses für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen, Wolfgang Heyl, vor Sitzungsbeginn, wie Deutschlandfunk berichtete. In den bisherigen vier Tarifrunden hatten allerdings die Vorstellungen über die Entgelterhöhungen erheblich auseinandergelegen. Die Ärztegewerkschaft fordert mit Wirkung zum 1. Januar dieses Jahres die Zahlung eines kumulierten Inflationsausgleiches, bezogen auf die Preissteigerungen seit Oktober 2021. Außerdem sollen die Gehälter der Ärzte in den kommunalen Krankenhäusern linear um weitere 2,5 Prozentpunkte erhöht werden. »Auf einen einfachen...