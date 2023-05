Zschäpe soll zur Aufklärung beitragen

Die rechtskräftig verurteilte Rechtsterroristin Beate Zschäpe wurde am Montag als Zeugin vom NSU-Untersuchungsausschuss des bayerischen Landtags vernommen. Die Befragung fand in der Justizvollzugsanstalt Chemnitz in einer nichtöffentlichen Sitzung statt. Anschließend sollte es eine Pressekonferenz von Ausschussmitgliedern und später ein Wortprotokoll geben.

Die neonazistische Terrorzelle »Nationalsozialistischer Untergrund« (NSU) war von 2000 an jahrelang mordend durch Deutschland gezogen. Ihre Opfer waren neun Gewerbetreibende türkischer und griechischer Herkunft sowie eine deutsche Polizistin. Der NSU verübte zudem zwei Bombenanschläge in Köln mit Dutzenden Verletzten. Hier hatten Ermittler lange Zeit vor allem gegen Verwandte und Freunde der Opfer ermittelt, statt die Neonaziszene unter die Lupe zu nehmen. Die beiden Mitglieder Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt töteten sich 2011 bei einem Feuergefecht mit der Polizei nach offiziellen Angaben selbst, um ihr...