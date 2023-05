Pazifikinseln im Visier des Westens

Die jüngste Runde im großen Machtkampf um den Pazifik, in der die USA nun mit einem Militärabkommen mit Papua-Neuguinea kräftig nachgelegt haben, hat sich an den Salomonen entzündet, einem Inselstaat, der gut 2.000 Kilometer nordöstlich von Australien liegt. Er ist Teil einer Inselkette, die sich von Indonesien und Papua-Neuguinea bis nach Vanuatu bzw. bis zur französischen Kolonie Neukaledonien östlich von Australien zieht. Die Regierung der Salomonen unterzeichnete im April 2022 ein Sicherheitsabkommen mit China, das es chinesischen Schiffen, auch Kriegsschiffen, gestattet, in den Häfen des Landes anzulegen und dort Versorgungsgüter an Bord zu nehmen. Von einer regulären Militärpräsenz, vom Aufbau einer Marinebasis gar, ist in dem Abkommen keine Rede.

Australien und die Vereinigten Staaten begannen denn auch umgehend, einen gezielten Gegenschlag gegen den chinesischen Vorstoß anzubahnen. Dies übrigens um so mehr, als die Salomonen – in Kontinentaleu...