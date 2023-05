Samstag, 13. Mai

Der 50-Stunden-Warnstreik bei der Bahn ist abgesagt. Der Staatskonzern erklärte sich heute bei einem Gerichtsvergleich dazu bereit, künftig Mindestlohn zu bezahlen. Außer bei Pünktlichkeit, Verspätung, leeren und vollen Zügen.

Sonntag, 14. Mai

Der ukrainische Präsident Selenskij nimmt in Aachen den Karlspreis und in Berlin ein Friedenspaket im Wert von 2,7 Milliarden Euro entgegen. Es gibt »Marder«-Schützenpanzer, »Leopard 1«-Panzer und Radhaubitzen. Das Gerät wurde – man weiß, warum – zuvor auf seine Funktionstüchtigkeit überprüft. Die Kübel fahren und schießen alle tadellos. Außer bei Kälte, Hitze, Regen und Sonnenschein.

Während der Nacht hat ein Selbstmordkommando der Bundeswehr beim Eurovision Song Contest in Liverpool eine grandiose Niederlage errungen. Lord of the Lost wurde souverän letzter. Es war der siebte letzte oder vorletzte Platz der Deutschen beim ESC in acht Jahren. Selenskij hat Kanzler Scholz dazu beglückwünscht und gef...