»Für Frauen wird’s in Zukunft gefährlicher«

Auch für die hier lebenden türkische Staatsbürger ist es eine Premiere: Noch bis Mittwoch können Wahlberechtigte in der Bundesrepublik an der allerersten Stichwahl für das Amt des türkischen Präsidenten teilnehmen. Die Wahlbüros wurden dafür am Sonnabend geöffnet, vor den Konsulaten bildeten sich lange Schlangen. 1,5 Millionen türkische Wähler leben in Deutschland, wo vor allem die geopolitischen Gesichtspunkte der türkischen Politik und der diktatorische Charakter des Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in den Mittelpunkt gestellt werden.

Dabei wirken sich die Wahlen ganz konkret auf das Leben der Staatsbürger aus, so auch auf die Rechte und die Sicherheit der Frauen. Mehr als 20 Jahre AKP-Herrschaft führten zu mehr Femiziden mit eher lockeren juristischen Konsequenzen für Männer in der Türkei. Die Website anitsayac.com zeigt, dass...