Frühling der Denunzianten

Als Anfang November ukrainische Truppen die einige Monate von Russland kontrollierte Stadt Cherson wieder besetzten, sperrten sie Stadt und Umland zunächst für Journalisten. Einem US-amerikanischen Fernsehteam, das sich nicht an die Vorgaben hielt und Bilder von an Bäume gefesselten und von »ukrainischen Patrioten« öffentlich angespuckten sogenannten Kollaborateuren in die Welt schickte, wurde sogar seine Akkreditierung entzogen. Ein halbes Jahr später sind die ukrainischen Behörden dabei, die Abrechnung mit Bewohnern der Region, die mit der russischen Seite zusammengearbeitet haben, zu systematisieren und in justizförmliche Formen zu gießen. Wie die Agentur Reuters am Donnerstag meldete, sind in Cherson nach Angaben der ukrainischen Staatsanwaltschaft inzwischen 152 Verfahren gegen sogenannte Kollaborateure vor Gericht gebracht worden; die Zahl der Verdächtigen ist aber deutlich höher. Landesweit seien mehr als 5.300 Fälle registriert.

