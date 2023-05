Iroel Sánchez verstorben

Der Schriftsteller und Journalist Iroel Sánchez Espinosa, einer der herausragendsten Intellektuellen Kubas, ist am Donnerstag nachmittag (Ortszeit) in Havanna im Alter von 58 Jahren verstorben. »Die Kubanische Revolution hat heute einen Sohn verloren, der sich bis zum Ende seines Lebens für sie und das sozialistische Ideal eingesetzt hat«, würdigte Präsident Miguel Díaz-Canel den als Vertreter seines Landes auf politischen und kulturellen Veranstaltungen auch in Deutschland, Öst...