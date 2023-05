Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Wilde Inseln Falklandinseln – Paradies der Pinguine England oder Argentinien? Egal, Hauptsache Pinguine! Die gibt es auf den Malwinen im Südatlantik zahlreich. Von insgesamt 17 Pinguinarten weltweit finden sich hier fünf in relativ großen Populationen, deren größte Sorge gefräßige Robben sind. Fernab von diesen Scharmützeln zählt der Mensch im Inselinneren friedlich Schäfchen – bei einer halben Million Exemplaren ist das eine Menge vor dem Schlafengehen. GB 2015. 3sat, 15.35 Uhr MDR um vier Heimatküche aus Thüringen Diese Gaumenfreude tauscht man doch gern gegen ein Bündel verstopfter Arterien: Klöße, Bratwurst und Braten aus Thüringen. D 2023. MDR, 17.00 Uhr La Gomera und El Hierro In einem Land vor unserer Zeit Sie sind die beiden kleinsten Inseln des Kanarischen Archipels: El Hierro und La Gomera. Vor allem Vögeln, wie dem Buchfink und dem Kanariengirlitz, und Reptilien, wie der endemischen El-Hierro-Rieseneidechse, haben es die kleinen Refugien angeta...

