Gesicht des DDR-Fernsehens

Zum letzten Mal sahen wir uns auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof am 18. Januar. Wir nahmen Abschied von Günter Herlt, auch er eines der bekanntesten Gesichter des DDR-Fernsehens. Klaus Feldmann, sein Freund und Kollege, trug die Rede vor. Der Verstorbene hatte sie selbst geschrieben. Die Empathie, das Pathos – sie waren ungewohnt beim sonst so nüchternen Nachrichtensprecher.

Feldmann kam Mitte der 90er Jahre zu mir, um seine Erinnerungen zu veröffentlichen. Es war die Zeit, als sich viele als Opfer ausgaben, die in der DDR in der Öffentlichkeit gestanden, nicht nur in diesem Staat, sondern für ihn gearbeitet hatten. Klaus Feldmann, der das Parteiabzeichen in der Nachrichtensendung »Aktuellen Kamera« getragen hatte, war frei von solch verlogener Reue. Er stand zu dem, was er mit Überzeugung, aber nicht ohne Bewusstsein, getan hatte.

Mit 13 – das war im Gründungsjahr der...