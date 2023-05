Keine Kommunikation

Die Berliner Polizei hat am Mittwoch in einer mehrstündigen Aktion das am vergangenen Wochenende errichtete Protestcamp in der Wuhlheide im Südosten der Stadt geräumt. Mehrere Menschen wurden mit Kletterausrüstung aus den fünf Baumhäusern geholt, die anschließend zerstört wurden. Die Polizei behauptete, etwa 40 Menschen hätten das Protestcamp, zu dem auch rund 20 Zelte am Boden gehörten, »freiwillig« verlassen. Insgesamt waren 400 Polizisten im Einsatz.

Weil mehrere Hektar Wald einer seit Jahrzehnten geplanten Umgehungsstraße – der sogenannten Tangentialverbindung Ost (TVO) westlich des vom Durchgangsverkehr von Jahr zu Jahr stärker belasteten Ortsteils Biesdorf – zum Opfer fallen sollen, hatten Umweltschützer am Wochenende die Baumhäuser errichtet.

Der Polizeieinsatz begann am frühen Morgen und zog sich wegen der schwierigen Bedingungen und des Kletter...