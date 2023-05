Dünen

Europas wandernde Landschaften

Heute hier, morgen dort: Dünen. Ein Gleitschirmflieger saust über die Dune du Pilat, Europas höchste Düne, an der französischen Atlantikküste gelegen. Weniger Hobby, mehr Arbeit ist das für eine Dünenvogtin in Holmsland Klit an der dänischen Westküste, wenn sie die von Winterstürmen malträtierten Pflanzendecken reparieren muss. D 2021.

Arte, Mi., 17.50 Uhr

Radikal an der Basis

Das Nürnberger Komm

Die Geschichte eines Hausprojektes: Von 1973 bis zu seiner Schließung durch die Stadt Nürnberg im Jahr 1996 war das Komm genannte »Kommunikationszentrum« eine der bedeutendsten Anlaufstellen für Linksradikale, Atomkraftgegner und alternative Künstler in Franken. D 2023.

