Sonneson, Kraußer

Von Brandenburg in die Welt: Gunter Sonneson wurde am Donnerstag vor 80 Jahren in Kleinleipisch bei Lauchhammer in einer Bergarbeiterfamilie geboren. Schon aus der DDR führten ihn Gastspielreisen nach Frankreich, Syrien und Jordanien. Sein musisches Talent wurde bereits in der Schule gefördert. Er sang und lernte Akkordeon und Gitarre zu spielen. Noch vor der beruflichen Ausbildung trat er als Schlager- und Chansonsänger sowie am Theater der Bergarbeiter in Senftenberg auf. Nach einem Gesangsstudium an der Musikhochschule »Hanns Eisler« wurde Sonneson 1970 ans Berliner Metropol engagiert, ein führendes Haus für Operette und Musical. Bis zur Liquidation durch René Kollo 1998 blieb er eine der Stützen des Ensembles. Für seine Rolle als Entertainer in »Cabaret« wurde er mit dem Berliner Kritikerpreis ausgezeichnet.

In der Hauptstadt bewies sich der vielseitige Schauspieler bei Film, Fernsehen und im Synchronatelier. Auf dem Bildschirm sah man ihn...