Die ganze Härte

In der Überschrift zu einem Interview mit dem Regierenden Bürgermeister Kai Wegner (CDU) jubelte der Tagesspiegel am Dienstag: »Berlins neuer Bürgermeister will aufräumen«. Wie von Kritikern vor seinem Amtsantritt prophezeit, profiliert sich Wegner zügig vor allem als Verfechter eines rigorosen Law-and-Order-Kurses. Nun kündigt er an, die rechtlichen Voraussetzungen für die Ausweitung des Präventivgewahrsams von den jetzt in Berlin erlaubten zwei auf bis zu fünf Tage schaffen zu wollen. Mit diesem Instrument können Personen in Gewahrsam genommen werden, von denen lediglich angenommen wird, dass sie eine Straftat begehen werden.

Die Verschärfung richtet sich derzeit offensichtlich vor allem gegen Klimaaktivisten, die sich auf Straßen festkleben, hat aber natürlich auch Potential, auf andere Personengruppen ausgedehnt zu werden. Innensenatorin Iris Spranger (SPD), die nach der Wahl im Amt blieb, hatte bereits im November eine Ausweitung des Präventivgewahrs...