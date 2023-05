»Stoßrichtung Ukraine« – zweiter Versuch

Der erste Anlauf des deutschen Imperialismus zu einem »Platz an der Sonne« war 1918 gescheitert. Am Willen, es noch einmal zu versuchen, änderte das nichts. Die Weichen für den Revancheweltkrieg wurden geistig früh gestellt, die nach der Oktoberrevolution aufkommende Russophobie wurde rasch mit dem Begriff des »Untermenschen« verbunden. Den Begriff übernahmen die deutschen Ideologen vom Anthropologen, Rassentheoretiker und Eugeniker Lothrop Stoddard und dessen 1925 auf Deutsch erschienenem Buch »Der Kulturumsturz. Die Bedrohung durch den Untermenschen« (Original 1922: »The Revolt against Civilization. The ­Menace of the Under Man«). Da dieser Zusammenhang in englischsprachigen Ländern weitgehend unbekannt ist, wird »Untermensch« oft mit »subhuman« falsch rückübersetzt.

Stoddard wendete den Begriff sofort antikommunistisch: Er identifizierte den Bolschewismus mit einem rassistisch definierten Judentum und dieses mit dem »Untermenschen«. Der Nazi­ideologe A...