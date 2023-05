Den Beipackzetteln der Plattenfirmen ist selten zu trauen. Im Falle von »4 Times Sound Razing« von 1971 ist das anders, weil Silberbarts musikalischer Kopf Hajo Teschner dem Promoschmierer souffliert hat. »Wir verstehen Progressivität als Weiterentwicklung. Daraus haben wir drei für uns typische Eigenarten abgeleitet: experimentelle Taktierung, Veränderung durch Klangfarben, Aufbruch in atonale Bereiche. Wir sind eine der lautesten Gruppen, die es gibt. Wir sind wirklich höllisch laut. Aber unser Sound ist leise nicht denkbar.«

Bei The Tonics hatte sich Teschner in den späten 60ern Hornhaut an den Fingern geholt. Die Hamburger Coverband spielte vornehmlich die Hits der anderen, stand aber viermal in der Woche auf der Bühne und nahm Singles und Alben bei diversen Labels auf. Als Student am Musikkonservatorium Hamburg-Blankenese, Hauptfach Konzertgitarre, war Teschner mit der zeitgenössischen Avantgardemusik vertraut. Jetzt kommen auch noch psychedelische D...