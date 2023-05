Internes Konfliktpotential

Wo Panzerketten rasseln, hat es das Nachdenken schwer. Allenfalls aufgeschrieben sind kritische Stimmen noch zu vernehmen. Georg Auernheimer, emeritierter Professor für Erziehungswissenschaften und scharfsinniger Analytiker deutsch-europäischer Außenpolitik, hat seine Sicht auf die Ursachen und die zu erwartenden Folgen der Kriegskatastrophe in der Ukraine in knapper Form zusammengefasst. Auernheimers lesenswerter Text gibt Auskunft über den »geopolitischen und geschichtlichen Kontext«, er untersucht kritisch die »orange Revolution« und den Putsch in Kiew von 2013/14, beschreibt den »Einfluss der Rechtsradikalen auf die Politik« und weist die Behauptung zurück, dass der russische Angriff auf die Ukraine ein »Vernichtungskrieg« sei.

Auernheimer erinnert nüchtern daran, dass die USA 1991 pro Tag rund 1.000 Luftangriffe gegen den Irak flogen und – wie ein internationales Komitee unter der Leitung des früheren US-Justizminis...