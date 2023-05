Singen statt kaufen: Liedgut

Es gibt kein Liedgut mehr. Ganz recht. Natürlich gibt es noch Lieder oder vielmehr »Songs«. Stündlich werden neue produziert, darunter deutschsprachige, sogar in Mundart gesungene Stücke. Allein im Kölner Karneval werden jedes Jahr 30 der für am eingängigsten gehaltenen Mitgrunznummern vorgestellt, ein Vielfaches wird zum Glück gar nicht erst bekannt. Was es nicht mehr gibt, ist ein gemeinbekannter Satz von Liedern, eben Liedgut, das bei passender Gelegenheit gesungen werden könnte, au...