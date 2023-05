Nachdenken über Frieden verboten

Ein Waffenstillstand ist in der Ukraine offiziell kein Thema. Nicht nur deshalb, weil die Kiewer Regierung Hoffnungen auf einen Sieg in der angekündigten Frühjahrsoffensive schürt, auch wenn sie deren Beginn gleichzeitig inzwischen schon in den Juni hinausschiebt. Sondern auch deshalb, weil eine auch nur theoretische Erörterung der Frage eines Waffenstillstands als »Infragestellung der territorialen Integrität der Ukraine« gemäß dem bei Kriegsbeginn neugefassten Artikel 110 des ukrainischen Strafgesetzbuches angesehen werden könnte. Denn für »vorsätzliche Handlungen mit dem Ziel, Änderungen regionaler oder staatlicher Grenzen der Ukraine herbeizuführen«, sind drei Jahre Haft und Konfiskation des Vermögens die Mindeststrafe. Verübt von seiten einer Person im Staatsdienst, im Wiederholungsfall oder in Verbindung mit dem »Schüren von nationalem oder religiösem Hass« drohen bis zu zehn Jahre Gefängnis. Daher gibt es heute keine politische Partei oder Gruppier...