Der einigende Blick

Als es vor gar nicht langer Zeit ein Intendant ablehnte, die russische Sängerin Anna Netrebko zu den Wiesbadener Maifestspielen auszuladen, mutmaßte der Chefkorrespondent einer Berliner Zeitung, dieser Gutmensch sonne sich womöglich »im Licht eines pathetischen Eintretens für künstlerische Freiheit«. Diese Häme empörte mich. In ihr steckte der arrogante Vorwurf, der Gescholtene hätte dem in der »westlichen Wertegemeinschaft« wegen des Ukraine-Krieges als gehörig angesehenen Boykott russischer Künstler nicht Genüge getan. Intellektueller Dünkel, was denn sonst, musste ihn verleitet haben, seinen Beitrag zu »Cancel Russian Culture« zu verweigern. »Und wenn es nicht Eitelkeit, sondern Vernunft wäre?« fragte ich brieflich zurück und verwies auf das glänzende Beispiel eines vernünftigen deutschen Intellektuellen, eines Editors, der inmitten des Ersten Weltkrieges die völkerverbindende Kraft der Weltkultur einer kriegsbesoffenen Bürgerpresse entgegenstellte. De...