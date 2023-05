Los von London

»Unsere Generation wird Schottland die Unabhängigkeit bringen.« Es waren große Worte, mit denen Humza Yousaf, neuer Vorsitzender der Scottish National Party (SNP), am 29. März 2023 sein Amt als First Minister von Schottland antrat. Yousaf übernahm den Partei- und Regierungsvorsitz von Nicola Sturgeon, die am 15. Februar überraschend zurückgetreten war.

Die Gründe für Sturgeons Rücktritt sind immer noch nicht ganz geklärt. Sturgeon hielt sich bedeckt, sprach von hohen Anforderungen und fehlender Privatsphäre. Politische Gegner vermuten, dass ihr Rückzieher auf einen sich anbahnenden SNP-Finanzskandal zurückzuführen ist. Tatsächlich wurden in den Wochen nach ihrem Rücktritt führende Vertreter der Partei wegen möglicher Veruntreuung von Parteigeldern verhört, darunter ihr Ehemann Peter Murrell. Angeklagt wurde bis jetzt jedoch niemand.

Manche Beobachter meinen, dass sich Sturgeon brüskiert fühlte, als die progressive Gesetzgebung zur Geschlechtsidentität, di...