Monarch und Kuhzaunbrunzer

Samstag, 6. Mai

Der englische Großkönig ist gekrönt worden, er heißt jetzt »His Majesty Charles the Third, by the Grace of God, of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and …« – die ganze Anrede ist 36 Wörter lang. So etwas lernt man, weil die ARD den ganzen Tag diesen Scheiß live überträgt.

Der Bayerische Rundfunk bejubelt währenddessen Söders Nominierung zum Ministerpräsidentenkandidaten. Aber der Titel dieser Lichtgestalt ist nur neun Wörter lang: »Ministerpräsident des Freistaats Bayern und Vorsitzender der Christlich-Sozialen Union«. Und weil er so einen kurzen hat, wurde er nicht nach London eingeladen. Immerhin bekam er Glückwunschtelegramme von Orban, Kaczynski und der Nachfolgerin des Duce.

Sonntag, 7. Mai

Bei der Karlskrönung geht’s am Abend weiter mit einem Gratiskonzert von Take That. Die 20.000 Freikarten wurden unter Strafgefangenen verlost, wer den Abend durchhält, bekommt Haftverschonung. Julian Assange hat kein...