Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Traumorte – Die Provence Mehr als nur der Inhalt eines Kräuterstreuers im Küchenregal: Die Provence hat es in sich. Schier unendliche Lavendelfelder bedecken den Südosten Frankreichs. Trüffelmessen werden abgehalten und in der Châteauneuf-du-Pape wohlfeiler Wein hergestellt. D 2022. 3sat, 14.05 Uhr Eishockey: WM Countdown Endlich geht sie los, die A-Weltmeisterschaft für Männereishockey im finnischen Tampere und in Lettlands Hauptstadt Riga. Ab 15.20 Uhr dann schlittern die ersten Pucks bei den Eröffnungsspielen von Finnland gegen USA und Slowakei gegen Tschechien. D 2023. Sport 1, 14.30 Uhr Friesen in Not Der Pferdeversteher von Nordstrand Seelsorger der schwarzen Riesen: Friesenpferde werden nicht nur mächtig groß, sie haben auch ein empfindsames Gemüt entwickelt. Das lässt sie starke Bindungen zu jenen aufbau...

Artikel-Länge: 2561 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 2,00 € wochentags und 2,50 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 48,80 Euro/Monat Soli: 61,80 €, ermäßigt: 32,80 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 23,80 Euro/Monat Soli: 33,80 €, ermäßigt: 15,80 € Bestellen