Ein Zug wird kommen

»Mein Bruder Abram Ball starb 1998. Er war vierundzwanzig Jahre alt und hatte das Down-Syndrom.« Mit diesem Einstieg setzt der US-amerikanische Schriftsteller Jesse Ball in seinem Buch »Zensus« das vermeintliche Thema. Eine Biographie ist es dennoch nicht geworden. Denn über seinen Bruder zu schreiben, ist für Ball ein Problem: »Es ist nicht einfach, ein Buch über jemanden zu schreiben, den man kennt, noch dazu, wenn er schon lange tot ist, wenn die Erinnerung an ihn sich wie ein niedergetrampelter Garten anfühlt.« Deshalb behilft er sich eines »Tricks«: Er erinnerte sich daran, dass er sich als Kind vorgestellt hatte, die Beziehung zu seinem Bruder sei ähnlich der eines Vaters zu seinem Sohn. Deshalb erzählt Ball von einem dem Tod geweihten Vater, der mit seinem erwachsenen Sohn verreist. So soll gewissermaßen zwischen den Zeilen ein Porträt Abrams durchscheinen. Soweit der Anspruch.

Der aus dem Staat New York stammende Ball, Jahrgang 1978, hat schon meh...