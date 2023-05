Kartätsche: Aus Liebe zur Tradition

Bei einander ähnelnden Fremdwörtern kommt es gelegentlich zur Begriffsverwirrung. Kein Wunder, diese orthographischen Feinheiten auseinanderzuhalten, ist eine wahre Syphilisarbeit (vgl. Maxi Wunder in der jW vom 14./15.1.). Wer ist schon Konifere auf dem Gebiet? Besonders in schambesetzten Bereichen ist die Verwechslung zuweilen peinlich – ein Katheder z. B. ist etwas gänzlich anderes als ein Katheter. Wer mit Pferden aufgewachsen ist, kennt die Kardätsche (mit d) als Bürste aus und für Rosshaar, die mit einem kleinen Lederriemen an der Hand befestigt wird; der anderen streift man den Striegel über...