Zum Inhalt dieser Ausgabe | Prämierte »Konkurrenzkultur« Berlin: Lehrkräfte erhalten künftig Extrazulagen aus Personalmitteln – Kollegium an Kreuzberger Grundschule startet »Gegenaufruf« Oliver Rast Als ob sie angespornt werden müssten: Lehrkräfte an Berlins öffentlichen Schulen. Seit Jahresbeginn existiert eine neue 19seitige Verwaltungsvorschrift der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie, die jW vorliegt. Demnach sollen »herausragende besondere Leistungen« von Lehrerinnen und Lehrern honoriert werden – mittels Prämien und Zulagen aus Haushaltsmitteln. Goutiert wird das nicht von allen, es regt sich Widerspruch – aus dem Kollegium der Otto-Wels-Grundschule in Kreuzberg etwa. In einem jW zugespielten Aufruf gegen die »Leistungsoffensive« steht: »Wir lehnen das offerierte Prämiensystem der Senatsverwaltung ab.« Bereits jetzt würden Kolleginnen und Kollegen oft über ihre Belastungsgrenzen hinaus arbeiten. Das Anreizsystem sei ein Versuch, »Mehrarbeit als etwas Erstrebenswertes darzustellen«, kritisieren die Aufrufenden weiter. Und sowieso: Unterschiedliche Leistungen inklusive Stärken und Schwächen seien weder mess- noch vergleichbar. »Wir a...

