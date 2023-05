Zum Inhalt dieser Ausgabe | Tropfen auf den heißen Stein Bund speist Kommunen mit einer Milliarde Euro zusätzlich für Versorgung von Geflüchteten ab Kristian Stemmler Nur der Bundeskanzler war zufrieden: Anders als Olaf Scholz (SPD) sind die Vertreter der Kommunen und ein Großteil derjenigen der Länder unbefriedigt am späten Mittwoch abend nach dem sogenannten Flüchtlingsgipfel aus dem Kanzleramt gegangen. Entsprechend deutlich war die Kritik daran, dass der Bund die anderen Verhandlungsteilnehmer mit einer zusätzlichen Einmalzahlung von einer Milliarde Euro abspeist. Die Milliarde sei »nur ein Tropfen auf den heißen Stein«, kritisierte etwa Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds, gegenüber der Rheinischen Post (Donnerstagausgabe). Mit dem Extrabetrag sollen die 16 Bundesländer ihre Kommunen bei der Versorgung von Geflüchteten unterstützen und die Digitalisierung der Ausländerbehörden finanzieren. Der Bund hatte zuvor bereits 1,5 Milliarden Euro für Kriegsflüchtl...

