Rügen bekommt LNG-Terminal

Die Bundesregierung will partout ein Terminal für den Umschlag von Flüssigerdgas (LNG) im Hafen Mukran auf der Ostseeinsel Rügen bauen lassen. Einwände gegen die Industrieanlage wurden weggewischt. Wie mehrere Medien am Mittwoch berichteten, habe Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) den Wirtschaftsminister von Mecklenburg-Vorpommern, Reinhard Meyer (SPD), bereits am vergangenen Freitag schriftlich über diesen Plan informiert. Ohne sich noch lange mit den Kritikern auseinanderzusetzen, will die Bundesregierung demnach im Juni die Genehmigung beim Bergamt Stralsund sowie dem zuständigen Umweltamt beantragen. Mithilfe des kürzlich auf den Weg gebrachten Beschleunigungsgesetzes für Infrastrukturvorhaben könnten Terminal und die dazu gehörende etwa fünfzig Kilometer lange Pipeline, die das Gas von Mukran durch den Greifswalder Bodden nach Lubmin leiten soll, zügig gebaut werden.

Karsten Schneider, der als parteiloser Bürgermeister de...