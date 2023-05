Der Königsmacher

Er kam 1969 aus dem Nichts ins verschneite Stuttgart. Reid Anderson, damals 19 Jahre jung, gebürtiger Kanadier und Absolvent eines Stipendiums an der Royal Ballet School in London, tanzte beim Ballettgenie John Cranko vor. Er wurde genommen. Bald darauf lebte Anderson mit seinem Chef und dessen Geliebtem Dieter Graefe, von Beruf Ballettsekretär bei Cranko, in einem Haus. Die Männer-WG fiel in der biederen Schwabenwelt wohl weniger auf, als es ein Herrenduo getan hätte.

Heute ist Cranko, der 1973 überraschend verstarb, dank seiner Stücke »Romeo und Julia«, »Onegin« oder »Der widerspenstigen Zähmung« unvergessen. Anderson und Graefe wurden damit steinreich: Graefe, sozusagen die Hausfrau im Team, war der Erbe Crankos, auch seiner Lizenzen. Anderson, der erst nach Crankos Tod zum Solisten und Startänzer aufgebaut wurde, war zudem bis 2018 Intendant vom Stuttgarter Ballett.

Dass Reid Anderson seine Macht und Autorität in der Ballettwelt der Partnerschaft mit ...