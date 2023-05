Blinder Fleck auf dem rechten Auge

Gewalt von rechts hat im Jahr 2022 auch offiziell erneut zugenommen. Die Behörden registrierten einen Anstieg um rund zwölf Prozent auf 1.170 Delikte gegenüber dem Vorjahr. Die Straftaten gegen Geflüchtete stiegen um neun Prozent auf 1.420 Fälle. Das geht aus der Statistik zur politisch motivierten Kriminalität hervor, die Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) und Holger Münch, Präsident des Bundeskriminalamts (BKA), am Dienstag vor der Bundespressekonferenz in Berlin vorstellten. Insgesamt nahm die Zahl der von der Polizei registrierten Gewalttaten mit politischem Hintergrund in der BRD 2022 um sieben Prozent auf 58.916 Delikte zu, ein neuer Höchststand.

Faeser gab die üblichen Sprechblasen von sich und schaffte es sogar, einen Bezug zu Russland herzustellen. Der Jahresanfang 2022 sei noch von der Coronapandemie geprägt gewesen, seither seien »die tiefgreifenden Auswirkungen von Putins verbrecherischem Krieg gegen die ­Ukraine auch in unserer Gesellsc...