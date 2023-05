Widersprüchliche Entwicklung

Der erste Staatschef des unabhängigen Ghana, Kwame Nkrumah, mahnte: »Kein afrikanischer Staat hat heute die Möglichkeit, einen unabhängigen Kurs der wirtschaftlichen Entwicklung zu verfolgen.« Die neokoloniale Wertschöpfungskette – am Anfang Rohstoffe, am Ende Abfälle, dazwischen der Handel mit importierten Fertigwaren – wird durch den Aufbau der industriellen Weiterverarbeitung eigener Ressourcen erweitert. Dennoch: Kapitalistische Entwicklung heißt widersprüchliche, konkurrenzielle, also unterschiedliche Entwicklung.

In den meisten Ländern steht der Zugang zu ihren Ressourcen unter staatlicher Kontrolle, die neoliberal erzwungene Privatisierung wird nunmehr abgelöst durch Private-Public-Partnerschaften, in denen sich die Regierungen zunehmend selbstbewusster einen größeren Anteil zu sichern suchen. Dennoch drückt den Kontinent das Gewicht der bislang aufgehäuften neokolonialen Schulden. Nach dem »Trade and Development Report Update« des We...