Ein Fähnchen im Wind

Das Fördern oder Auslöschen positiver Erinnerungen an Personen und Ereignisse sagt oft mehr über den Zustand eines Landes aus als Erklärungen der jeweiligen Führung. Ein Beispiel dafür ist eine Reportage des russischen Nachrichtenportals Sputnik vom 27. März über das kubanische Hilfsprogramm, das – so die Überschrift – »den Opfern von Tschernobyl wieder Hoffnung gab«. Auch andere russische Medien würdigen regelmäßig die Unterstützung. Und als die Präsidenten Wladimir Putin und Miguel Díaz-Canel im November vergangenen Jahres auf einem nach Fidel Castro benannten Platz im Moskauer Stadtteil Sokol ein Denkmal für den Revolutionsführer einweihten, bezeichnete der Gastgeber ihn als »eine wirklich legendäre Persönlichkeit des 20. Jahrhunderts«. Regierung und Medien der heutigen Ukraine versuchen dagegen, die Erinnerung an Kubas Hilfe für die Kinder von Tschernobyl auszulöschen. Castro ist für sie ein Feind, das sozialistische Kuba ein Gegner, den man an der Se...