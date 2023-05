Marx in Granit

Fast jede Ortschaft Russlands hält ein Lenin-Denkmal in verschiedensten Ausführungen parat. Gelegentlich sogar mehrere davon. Mit den anderen »Schöpfern« des Marxismus-Leninismus sieht es dagegen spärlich aus. Friedrich Engels gilt als wahrer Exot, während Karl Marx wenigstens in auserwählten Orten zu entdecken ist. Man könnte erwidern, dass es dafür zwei Städte im Land gibt, die immer noch die Namen der beiden bekannten Deutschen tragen. Allerdings kennen diese Kleinstädte nur die wenigsten. Insbesondere zutreffend ist das bei dem winzigen Ort Marx.

Das wahrscheinlich allererste oder zumindest eins der ersten Karl-Marx-Denkmäler russlandweit, wenn nicht weltweit, wurde am 1. Mai 1918 feierlich in Pensa eingeweiht. Es wird behauptet, dass Béla Kun sich in der Zeitung Prawda dazu äußerte: »Weit entfernt vom Londoner Friedhof, wo ein Grab mit einer einfachen Steinplatte unscheinbar ruht, ist in den Tiefen des ersten proletarischen Staates das erste Denkmal ...