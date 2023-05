»Ich bin ja so erzogen und wäre immer noch gerne Kommunist«

Sie sind seit Jahren erfolgreich mit Leseshows auf Tour, haben zur Zeit vier Programme im Repertoire. Jetzt hat ein fünftes, »Im Exil«, Premiere. Das feiert den Schriftsteller Joseph Roth, der seine großen Romane im Vollrausch geschrieben hat, also auch ein großer Trinker war. Was ist das Geile am Saufen?

Es gibt einen Film mit Jean Gabin und Jean-Pierre Belmondo, »Ein Affe im Winter«, wo die beiden davon träumen, in den Urlaub zu fahren. Sie fahren hin, wo sie wollen, und machen eigentlich nur den Weinkeller nieder. Insofern ist das eine Art von Flucht aus dem Hier und Jetzt, mit der man eine gute Portion Abstand von der Realität gewinnt.

Joseph Roth hatte es da schwieriger, aber wenn man ein derart überzeugter Trinker ist, nimmt man viele Probleme in Kauf.

»Im Exil« beginnt mit Roths vermächtnishafter Erzählung »Die Legende vom heiligen Trinker«. Die erschien 1939, einige Monate, nachdem Roth in einem Armenspital in Paris verreckt war. Kam er denn bis z...