Anno … 19. Woche

1838, 8. Mai: In London wird mit der »People’s Charter« das erste Programm der englischen Arbeiterbewegung veröffentlicht. In dem Gründungsdokument der Chartistenbewegung werden allgemeines Stimmrecht für Männer, jährliche Parlamente, geheime Abstimmung, Diäten für Parlamentsmitglieder, Abschaffung der Besitzklausel für Abgeordnete und gleiche Wahlbezirke gefordert. Die Charter wird an alle Arbeiter- und radikalen Vereine Großbritanniens gesandt.

1873, 9. Mai/5. Oktober: Ein Kurssturz an der Wiener Börse löst eine Wirtschaftskrise aus, die im Oktober auch das Deutsche Reich erfasst. Am 5. Oktober führt die Einste...