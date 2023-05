Die Ära Erdogan am Ende?

In einer Woche stehen Wahlen in der Türkei an. Die Inflation und die durch das Erdbeben im Februar zutage getretene Korruption samt tödlichem Baupfusch und ungenügendem Katastrophenschutz konnte Erdogan nun nicht, wie sonst, den Kurdinnen und Kurden in die Schuhe schieben. Die linke Opposition hat sich derweil auf den Vorsitzenden der sozialdemokratischen CHP, Kemal Kilicdaroglu, geeinigt und hofft auf seinen Wahlsieg. BRD 2023.

3sat, Sa., 19.20 Uhr

Genosse Tito, ich erbe

Zerschossenes Erbe: Gründlichst und brutal wurden die Errungenschaften des realsozialistischen Vielvölkerstaats Jugoslawien in seine Bestandteile zerlegt. Die Frage der Heimat bleibt für mehrere Generationen un...