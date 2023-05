Gegründet 1947 Sa. / So., 06. / 7. Mai 2023, Nr. 105

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Autoritäre Charaktere Vollstreckungsbeamte mit Haltungsschwierigkeiten. Erste Zwischenergebnisse einer Studie zu Einstellungsmustern deutscher Polizisten liefern beunruhigende Befunde Michael Kohler Dem Hamburger Kriminologen und Polizeiwissenschaftler Rafael Behr platzt die Hutschnur, wenn es um die Methodik der Polizeistudie geht, von der jetzt im April – zwei Jahre nach Projektstart – erste Zwischenergebnisse vorgestellt wurden. Er spricht von »Humbug«, wenn in der Studie Einstellungen innerhalb der Polizei mit denen der Bevölkerung verglichen werden. Auch viele andere Kriminologen und ein beträchtlicher Teil der bürgerlichen Medien stehen der Studie ausgesprochen skeptisch gegenüber. Die seit Jahrzehnten andauernde Auseinandersetzung um extrem rechte Einstellungsmuster, Rassismus und andere Formen der Diskriminierung in der Polizei ist 2020 nach Einschätzung des Kriminologen und Polizeiwissenschaftlers Thomas Feltes zu einem »Tsunami« geworden. Bereits 2019 reißen Berichte über extreme rechte Chatgruppen in der Polizei nicht ab. Darin wuchern nicht nur rassistische, sondern auch misogyne und homophobe Hetze, Drogenhandel wird betrieben, Kinderpor...

Artikel-Länge: 22742 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 2,00 € wochentags und 2,50 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 48,80 Euro/Monat Soli: 61,80 €, ermäßigt: 32,80 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 23,80 Euro/Monat Soli: 33,80 €, ermäßigt: 15,80 € Bestellen