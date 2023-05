Boris Palmer auf der Couch

Samstag, 29. April

Der Habeck will der Industrie die hohen Energiekosten abnehmen. Begründung: Sonst wandern die Unternehmen ins Ausland ab. Vielleicht sollten auch die Bürger mit Auswanderung drohen, damit ihre Strompreise gesenkt werden. Aber welches Land lässt freiwillig 80 Millionen schlechtgelaunte Deutsche rein?

Montag, 1. Mai

Es geht um die Wurst: Zum Maifeiertag heizen die Gewerkschaftler in Frankreich den Kampf gegen die Rentenreform an – und die in Deutschland den Grill.

Der Tübinger Völkerkundler Boris Palmer hat sich beim kalkulierten Provozieren einen derben Ausfall geleistet. Weil er von Idioten als Nazi beschimpft wurde, klebte er sich den Judenstern an. Er hat sich inzwischen entschuldigt und will »professionelle Hilfe« für seine Impulskontrolle in Anspruch nehmen. Bei Prinz Ernst August von Hannover.

Dienstag, 2. Mai

Beim Petersberger Dialog in Berlin wird ab heute die nächste Weltklimakonferenz vorbereitet, die Ende des Jahres stattfinde...