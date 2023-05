Aktionskongress gegen Armut

»Armut? Abschaffen!« Unter diesem Titel lud der Paritätische Gesamtverband am Donnerstag und Freitag Experten, Politiker und Betroffene zum digitalen Aktionskongress ein. Das Interesse sei enorm gewesen, teilte Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Verbandes, vorab mit. Es habe Hunderte Anmeldungen gegeben, Menschen, die sich für den Austausch über Armut und die Vernetzung mit anderen zwecks Bekämpfung der Missstände interessierten. »Unser Kongress setzt ein starkes Zeichen im Kampf gegen Armut«, befand Schneider.

Zumindest wurden viele wichtige Themen im Zusammenhang mit dem immer weiter verschärften Mangel an Geld für den Lebensunterhalt angesprochen. Ausführlich kamen Betroffene zu Wort: »Wie kann es sein, dass in einem reichen Land wie Deutschland Menschen in Armut leben, Kinder hungrig in die Schule gehen und sich Menschen für ihre Situation schämen oder umgekehrt, dass Medien ein falsches Bild von Menschen in Armut aufmachen?« fragte etwa eine ...