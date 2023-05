Am Ende wieder die alte Leier

Die Mehrheit der elf Millionen an der Ägäis lebenden Griechen, hinzu kommen fast sechs Millionen Auslandshellenen, hat sich mal wieder damit abgefunden, dass Wahlen nur den Namen der jeweils herrschenden Familie ändern werden und sonst fast gar nichts. Wahlforscher sagen eine »bedeutende Enthaltung« vorher – auch das ist nichts Neues. Im Juli 2019, als Kyriakos Mitsotakis und seine rechtskonservative Nea Dimokratia (ND) – gespickt mit Elementen aus der faschistischen Szene – mit immerhin knapp 40 Prozent die Villa Maximou eroberten, den Sitz des griechischen Ministerpräsidenten, gingen nur 57,91 Prozent der 9,962 Millionen Wahlberechtigten an die Urnen.

Mitsotakis’ Opponent, sein Vorgänger Alexis Tsipras und dessen Bündnis der radikalen Linken (Syriza), liegen im neuesten Trend der Wahlplattform Politpro deutlich zurück. Mit derzeit 28,6 Prozent könnte sie rechnerisch nicht einmal mit den wendigen und allzeit zu Bündnissen bereiten Sozialdemokraten der Pa...