Bloß keine Leinwände

Gundula Knack aus Rathenau tritt vor und zurück, streckt die Hand aus, als würde sie den rostigen Nagel, der aus dem alten Fensterrahmen heraussticht, anfassen wollen. »Es tut mir leid«, sagt sie und fährt mit ihrer Hand statt dessen durch ihre schulterlangen Haare, »die Farben lösen viel in mir aus.« Die 65jährige hat kürzlich ihren Ehepartner verloren, den sie mehr als 20 Jahre lang gepflegt hatte. Er lag fast zehn Jahre im Wachkoma. Man fragt sich, wie sie in den zweiten Stock des Gewerbebaus im Industriegebiet an der Berliner Jungfernheide gekommen ist. Bei der Vernissage »Healer Energy« am 27. April der Künstlerin Mariyama in der Galerie Aaimba tummeln sich hauptsächlich jüngere Besucher. »Der Galerist ist für uns wie ein Familienmitglied«, erklärt Frau Knack.

Felix Adumatta Donkor hat die Galerie vor einem Jahr gegründet. Der Weg durch die monoton weißen Flure des Gebäudes ist speziell, die Entstehung der Galerie auch. Adumatta Donkor kam mit fünf J...