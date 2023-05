Löwenbrüder

Wege zur Macht

»Da droht ein Leu, dort wogt ein Elephant«: Mächtig was los in der Serengeti. Ein Wurf Löwenjungen steht vor der Aufgabe, der Savanne Herr zu werden. Zwei Folgen am Stück. BRD 2022.

Arte, 17.50 Uhr

Re: Ein Volk auf Reisen

Das harte Leben der Irish Traveller

Kaum bekannt, aber in englischsprachigen Ländern, allen voran England und Irland, leben Zehntausende Angehörige der Pavee. Die Irish Traveller sind Binnenmigranten und Ausgrenzung und Anfeindungen ausgesetzt. Statistiken belegen eine hohe Suizidrate und eine geringe Lebenserwartung für das Volk. Frankreich 2022.

Arte, 19.40 Uhr

Flussgiganten

Der Sambesi

Über 2.500 Kilometer Fließstrecke, Flusspferde und natürlich die Victoriafälle: Afrikas viertlängster Fluss, der...