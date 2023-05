Ohne große Reibungsverluste

»Sova goes Werkstatt – 22 Verlage stellen sich vor«, so der ungewöhnliche Titel einer einmalig erstellten Vorschau, die jüngst zur Leipziger Buchmesse erschien. Die darin präsentierten Bücher hätten »in den letzten Monaten widrigen Umständen getrotzt«, heißt es im Editorial des 40seitigen Katalogs. Sie seien »geplant, lektoriert und layoutet« worden, als »die Auslieferungswelt im hessischen Maintal noch in Ordnung schien«. Sie seien »gesetzt, gedruckt, auf den Weg gebracht« worden, »als die Sozialistische Verlagsauslieferung unerwartet Insolvenz anmeldete – nach über 50 Jahren des Dienstes für kleine unabhängige und insbesondere linke Verlage«. Für die Betroffenen bedeutete die Nachricht von Mitte November 2022 ein mittleres Beben in einer ohnehin angespannten Branchenlage. Auch wenn seit einigen Monaten bekannt gewesen war, dass die Sova würde schließen müssen: Die ...