Hilferuf aus dem Spreewald

Besser nicht damit an die Öffentlichkeit gehen: So liest sich der Appell des designierten Bildungsministers von Brandenburg an Lehrkräfte, die »Schwierigkeiten« mit neonazistischen Umtrieben ihrer Schülerinnen und Schüler haben. Er ermutige alle, sich in solchen Fällen zu melden, sagte Steffen Freiberg (SPD) der Märkischen Oderzeitung (Sonnabendausgabe). »Der erste Schritt, sich daraus zu befreien, ist, darüber zu reden.« Ein Brandbrief sei »sicher nicht die beste Lösung«. Doch zu genau so einem Hilferuf fühlten sich die Unterichtenden an der Grund- und Oberschule in Burg (Kreiß Spree-Neiße) offensichtlich genötigt.

Darin beklagen sie nicht weniger, als täglich mit »rechtsextremen Vorfällen« konfrontiert zu sein, wie die Nachrichtenagentur dpa am Freitag berichtete. Demnach gehe es um Hakenkreuze auf dem Mobiliar, Neonazimusik, die im Unterricht gehört werde, und um entsprechende Parolen auf den Fluren. In den letzten Jahren habe sich »ganz viel gestaut«,...