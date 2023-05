Objekte der Ausbeutung

Parallelgesellschaft, gescheiterte Integration, »Ausländer raus«. Das sind die Parolen, mit denen man sich konfrontiert sieht, wenn es um Arbeitsmigration in Deutschland geht. Es entsteht der Eindruck, dass die Arbeitsmigrantinnen und -migranten zu unrecht hier wären. Eine Haltung, die unter Faschisten, aber auch in der breiten Bevölkerung vorherrschend ist. Rassistisch abwertend diskutieren Politiker in Talkshows über den fehlenden Integrationswillen der Türken, die Parallelgesellschaften und arabische Clans, die dort das Sagen haben sollen. Doch wie kam es eigentlich zur Arbeitsmigration? Wie entstand das Phänomen der Gastarbeiterschaft? Die Medien nähern sich dem Thema der Arbeitsmigration häufig, indem sie Einzelschicksale darstellen. Die Protagonisten werden wahlweise bemitleidet oder verachtet, in jedem Fall werden sie als fremd konstruiert. Andere Analysen zeichnen ein breiteres Bild und unternehmen den Versuch, die gesellschaftliche Wirklichkeit a...