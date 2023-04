Kampfsport von rechts

Mit einem Großaufgebot hat die Polizei am Sonnabend im hessischen Bad Wildungen eine Kampfsportveranstaltung der rechten Szene verhindert. Wie es in einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Nordhessen vom selben Tag hieß, habe die »Besondere Aufbauorganisation Hessen-Rechts« der Polizei Hinweise auf die Veranstaltung in dem Kurort südlich von Kassel erhalten. Dank »intensiver polizeilicher Aufklärungsmaßnahmen« sei man auf ein Fitnessstudio in Bad Wildungen aufmerksam geworden, an dem sich bereits eine Gruppe von Neonazis ...