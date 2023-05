Zum Inhalt dieser Ausgabe | Rügen macht nicht mit Widerstand gegen geplantes LNG-Terminal bleibt hartnäckig Henning von Stoltzenberg Am Sonntag haben Dutzende Demonstranten auf der Ostseeinsel Rügen gegen ein dort geplantes Terminal für Flüssigerdgas (LNG) protestiert. »Man redet hier vor Ort von Flüssiggas. Wir nennen es aber Überflüssiggas, denn genau das ist es«, erklärte die ebenfalls anwesende Klimaschutzaktivistin Luisa Neubauer in ihrem Redebeitrag bei der Protestkundgebung im Urlauberort Binz. Die hier geplante Infrastruktur brauche es nicht für die deutsche oder europäische Energieversorgung. Die geplanten LNG-Terminals würden keine Krisen lösen, sondern zusätzliche produzieren. Gegen die LNG-Pläne regt sich seit Monaten heftiger Widerstand auf der Insel. Kritiker fürchten einerseits um die Umwelt und andererseits um den für das strukturschwache, nach 1990 lange von hoher Arbeitslosigkeit geprägte Rügen besonders wichtigen Tourismus. Zule...

