Kollektiv in den Rausch

Die Pläne der Bundesregierung zur Legalisierung von Cannabis werden konkret. Gemeinsam stellten Gesundheitsminister Karl Lauterbach und Landwirtschaftsminister Cem Özdemir vor zwei Wochen ihr Zwei-Säulen-Modell vor. Kern ist der »private und gemeinschaftliche, nicht-kommerzielle Eigenanbau« von Genusscannabis, wie es in einem Eckpunktepapier heißt. Darüber hinaus sollen im Rahmen regionaler Modellvorhaben Produktion, Vertrieb und Abgabe in lizenzierten Fachgeschäften mit kommerziellen Lieferketten erprobt und all das wissenschaftlich begleitet werden.

Aus ökonomischer Perspektive ist das Vorhaben der Bundesregierung hoch interessant. Es kommt nicht häufig vor, dass ein Konsumprodukt statt auf den profitorientierten Markt in eine nichtkapitalistische Form angeboten wird. Laut einer Studie des Instituts für Therapieforschung für das Jahr 2021 kons...