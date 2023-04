Platzhirsche röhren ins Aus

Die Paradebranche der deutschen Industrie steht vor harten Zeiten: Das ist eine Erkenntnis, die die am Donnerstag zu Ende gegangene Automesse in Shanghai einmal mehr bestätigt hat. China, der größte Automarkt der Welt, ist für die deutschen Kfz-Hersteller längst unverzichtbar geworden; dort setzte Volkswagen zuletzt gut 40 Prozent seiner Fahrzeuge ab, Mercedes und BMW jeweils rund ein Drittel. Einbrüche in der Volksrepublik können alle drei Konzerne sich eigentlich nicht leisten. Aktuell aber läuft es für sie in China nicht rund. Ihr Marktanteil dort ist von satten 24,6 Prozent im Jahr 2019 auf 19,1 Prozent im Jahr 2022 gefallen – ein Absturz um mehr als ein Fünftel. Volkswagen, seit den 1980er Jahren Marktführer in China, hat dort im ersten Quartal 2023 erstmals seine Spitzenposition verloren und ist nur noch Nummer zwei. Was das alles langfristig bedrohlich macht: Die deutschen Autobauer schwächeln nicht bei den Verbrennern – da liegen sie nach wie vor ...