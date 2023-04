Nimmerwiedersehen in »The Länd«

Die Ankündigung stößt bei Verbänden und Gewerkschaften auf viel Zuspruch: Die Regierungskoalition in Baden-Württemberg will die vor sechs Jahren an den Landeshochschulen eingeführten Gebühren für internationale Studierende wieder abschaffen. Dass diese »schikanösen und diskriminierenden Hürden eingerissen werden, war lange überfällig«, äußerte sich Carlotta Eklöh vom studentischen Dachverband FZS am Mittwoch gegenüber junge Welt. »Für die Betroffenen ist das eine tolle Nachricht.« Das Land habe sich isoliert, befand Andreas Keller von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). »Eine solche Campusmaut passt nicht zum Leitbild einer weltoffenen Hochschule, trifft nicht selten die Ärmsten der Armen und unterminiert die Attraktivität des Studienstandorts«, erklärte er im jW-Gespräch.

Bereits Ende vergangener Woche hatten Vertreter von Bündnis 90/Die Grünen und CDU im Stuttgarter Landtag eine Abkehr von der seit dem Wintersemester 2017/18 geltenden Reg...